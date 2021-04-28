Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію. Ось що він передбачає

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 2194 — це один з проєктів з пакету реформи, що стосується земельної децентралізації. Закон дозволить повернути в комунальну власність місцевих громад землі, що лежать за межами населених пунктів.

Про це йдеться на сайті Ради, а деталі розповідає партія «Слуга народу» — ініціатор законопроєкту.

Завдяки цьому закону 1 400 місцевих громад розпоряджатимуться 10 мільйонами гектарів землі — це 1/6 території України. Державі залишаться 0,75 мільйона гектарів: військові полігони, природоохоронні землі та ділянки держпідприємств.