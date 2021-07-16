В Минагрополитики показали статистику рынка земли за полмесяца — заключили 880 сделок

Министерство аграрной политики показало статистику купли-продажи земли за первые полмесяца работы в Украине рынка земли.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
За 15 дней было зарегистрировано 880 сделок купли-продажи земли общей площадью 1 150 гектаров. Больше всего земель покупали в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.
Меньше всего земли приобрели в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.