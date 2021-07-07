Шмыгаль: За первые шесть дней работы рынка земли зарегистрировали 332 сделки о продаже

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за первые 6 дней работы рынка земли зарегистрировали 332 сделки купли-продажи участков.

Об этом он сообщил на заседании правительства, пишет пресс-служба Кабмина.

«Украинцы стали настоящими хозяевами своей земли, ведь отныне могут не просто ею обладать, а по желанию — свободно распоряжаться. Введение земельной реформы содержит ряд решений и мер, которые устанавливают прозрачные и понятные правила игры для всех участников рынка, но самое главное для ее владельцев — граждан Украины и украинских общин», — подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что соглашения о покупке земли заключаются прозрачно, а мифы о массовой распродаже и вывозе чернозема за границу так и остались мифами.