Шмыгаль: За первые шесть дней работы рынка земли зарегистрировали 332 сделки о продаже

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за первые 6 дней работы рынка земли зарегистрировали 332 сделки купли-продажи участков.
Об этом он сообщил на заседании правительства, пишет пресс-служба Кабмина.
«Украинцы стали настоящими хозяевами своей земли, ведь отныне могут не просто ею обладать, а по желанию — свободно распоряжаться. Введение земельной реформы содержит ряд решений и мер, которые устанавливают прозрачные и понятные правила игры для всех участников рынка, но самое главное для ее владельцев — граждан Украины и украинских общин», — подчеркнул премьер.
Шмыгаль также отметил, что соглашения о покупке земли заключаются прозрачно, а мифы о массовой распродаже и вывозе чернозема за границу так и остались мифами.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.