Мінагрополітики: За 100 днів ринку землі уклали понад 28 тисяч угод

В Україні за 100 днів від моменту запуску ринку землі уклали понад 28 тисяч угод щодо понад 70 569 га землі. Про це міністр аграрної політики Роман Лещенко повідомив у вівторок, 12 жовтня.

Крім цього, ціна на землю сільськогосподарського призначення йде вгору — станом на 9 жовтня вона становить у середньому близько 43 879 гривень за гектар. Для прикладу, 30 липня Міністерство аграрної політики заявляло, що у середньому один гектар землі коштує 40 тисяч гривень.

Лещенко додав, що зараз ключовим завданням та пріоритетом є зробити публічними й доступними всю інформацію та всі ключові операції, які відбуваються на ринку землі. Система Prozorro з початку жовтня вже приймає заявки на електронні торги з оренди та продажу земель, а перші аукціони відбудуться вже на початку листопада.

Паралельно з цим продовжують виявляти випадки незаконної приватизації державних земель — на геопорталі вже опублікували інформацію про тих, хто всупереч закону декілька разів скористався своїм правом на отримання землі.