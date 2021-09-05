Украинцы завершили выступления на Паралимпиаде в Токио. Сколько удалось выиграть медалей?

Паралимпийская сборная Украины завершила соревнования на Играх в Токио.

Об этом сообщает «Суспільне».

В течение 12 дней украинцы боролись за самые высокие места в пятнадцати видах спорта. В последний день из украинцев выступали стрельцы — Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник боролись в стрельбе из винтовки из положения лежа с 50 метров. Это была четвертая дисциплина для всех трех в Токио. Пройти в финал удалось только 21-летней Щетник, которая показала седьмой результат в квалификации. Дорошенко финишировал 14-м, Стоев — 16-м, и они завершили старты в Токио. В финале Щетник заняла восьмое место.

В итоге украинцы завоевали на этих играх 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило команде занять пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете. Украинский пловец Максим Крипак — самый титулованный атлет этой Паралимпиады. Представитель Украины впервые выиграл «личный медальный зачет».

Издание обращает внимание, что по сравнению с играми Рио в 2016 году Украина несколько потеряла позиции — тогда было 117 наград, из которых 41 золото.