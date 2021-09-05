Українці завершили виступи на Паралімпіаді в Токіо. Скільки вдалося виграти медалей?

Паралімпійська збірна України завершила змагання на Іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомляє «Суспільне».

Упродовж 12 днів українці боролися за найвищі місця у пʼятнадцяти видах спорту. Останніми серед українців виступали стрільці — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік виступали у дисципліні стрільби з гвинтівки з положення лежачи з 50 метрів. Це була четверта дисципліна для усіх трьох у Токіо. Пройти до фіналу вдалося лише 21-річній Щетнік, яка показала сьомий результат у кваліфікації. Дорошенко фінішував 14-м, Стоєв - 16-м, і вони завершили старти у Токіо. У фіналі Щетнік посіла восьме місце.

У підсумку українці завоювали на цих іграх 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це дозволило команді посісти пʼяте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку. Український плавець Максим Крипак — найтитулованіший атлет цієї Паралімпіади. Представник України уперше виграв «особистий медальний залік».

Видання звертає увагу, що у порівнянні з іграми Ріо у 2016 році Україна дещо втратила позиції — тоді було 117 нагород, з яких 41 золото.