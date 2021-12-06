Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об экономическом паспорте». Документ предусматривает создание Фонда будущих поколений.

По данным Офиса президента, фонд будет накапливать взносы, поступающие в бюджет от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Такие взносы будут ежегодными к моменту совершеннолетия украинца (18 лет). После этого он сможет использовать эти деньги на:

обучение в Украине;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (после 18 лет).

На сайте Рады текста этого законопроекта еще нет.