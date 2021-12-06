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Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Что он предусматривает

Автор:
София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об экономическом паспорте». Документ предусматривает создание Фонда будущих поколений.

По данным Офиса президента, фонд будет накапливать взносы, поступающие в бюджет от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Такие взносы будут ежегодными к моменту совершеннолетия украинца (18 лет). После этого он сможет использовать эти деньги на:

  • обучение в Украине;
  • покупку собственного жилья на территории Украины;
  • перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
  • лечение (после 18 лет).

На сайте Рады текста этого законопроекта еще нет.

Также ОП сообщает, что Зеленский подал на рассмотрение парламента и другие законопроекты, связанные с экономическим паспортом, это документы:

  • «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта».
  • «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений».
  • «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений».

Эти документы, в случає принятия, должны урегулировать механизм начисления взносов и освободить от налогообложения средства, которые привлечены в Фонд.

«Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей», — приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Зеленского, эти выплаты увеличат спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет «мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы».