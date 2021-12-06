Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про економічний паспорт». Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

За даними Офісу президента, фонд накопичуватиме внески, які надходять у бюджет від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин.

Такі внески будуть щорічними до моменту набуття українцем повноліття (18 років). Після цього він може використати ці гроші на:

навчання в Україні;

купівлю власного житла на території України;

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

лікування (після 18 років).

На сайті Ради тексту цього законопроєкту ще немає.