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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Що він передбачає

Автор:
Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про економічний паспорт». Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

За даними Офісу президента, фонд накопичуватиме внески, які надходять у бюджет від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин.

Такі внески будуть щорічними до моменту набуття українцем повноліття (18 років). Після цього він може використати ці гроші на:

  • навчання в Україні;
  • купівлю власного житла на території України;
  • переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;
  • лікування (після 18 років).

На сайті Ради тексту цього законопроєкту ще немає.

Також ОП повідомляє, що Зеленський подав на розгляд парламенту й інші законопроєкти, пов’язані з економічним паспортом, це документи:

  • «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта».
  • «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь».
  • «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь».

Ці документи, в разі ухвалення, мають врегулювати механізм нарахування внесків та звільнити від оподаткування кошти, які залучені у Фонд.

«Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків», — наводить слова президента його пресслужба.

За словами Зеленського, ці виплати збільшать попит на нерухомість, а також на інвестування у пенсійні фонди, що стане «потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості та накопичувальної пенсійної системи».