Переговоры с Россией и термомодернизация. Владимир Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием. Он перечислил достижения, рассказал, что Украина сделала впервые и анонсировала ряд программ и изменений. Выступление закончилось вручением государственных наград ученым, медикам, врачам, волонтерам, спортсменам и учителям.

Так, по словам Зеленского, в Украине впервые:

в 2021 году размер экономики впервые достигнет за период независимости $190 миллиардов;

впервые с 2013 года снизят государственный долг до уровня ниже 50% ВВП;

золотовалютные резервы выросли и сейчас составляют $30 млрд — это самый большой показатель с 2013 года;

впервые ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10% и в среднем составляет 9,7%.

До 10 декабря президент должен подать в парламент законопроект об Экономическом паспорте украинца. По его словам, дети будут получать выплаты от государства за использование украинских недр. Деньги можно будет потратить на обучение в стране или купить здесь жилье. Зеленский также анонсировал программу «Українська мрія»: каждый украинец, который честно платящий налоги, сможет получить кредит в гривне со ставкой в 5% на квартиру, электромобиль, получение образования или смену профессий.

Глава государства пообещал, что в 2022 году страна полностью закроет очереди на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины, а затем начнут аналогичный процесс для военнослужащих.

Что касается войны, то президент подчеркнул, что ее невозможно будет прекратить без прямых переговоров с Россией: «Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду».

Кроме того, Зеленский заявил, что внесет законопроект о двойном гражданстве для диаспоры. То есть получить его смогут украинцы, которые проживают за границей.

Президент пообещал: новые мосты и мостовые переходы (810 штук), новые электрички (80), новые поезда Интерсити+ (10), новый флот для национальной авиакомпании UNA (20 самолетов к 2025 году), еще больше новых дорог (15 тысяч км за два года), новые зарплаты врачам – минимум 20 тысяч гривен с нового года. Зеленский также анонсировал начало в 2022 году программы термомодернизации: начнут утеплять многоэтажки, школы, садики и больницы.