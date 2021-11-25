Национальная авиакомпания UNA в 2022 году будет летать по 16 направлениям. Годовой бюджет составляет €96 млн

Новая украинская национальная авиакомпания UNA начнет полеты в 2022 году. У нее запланированы полеты на двух внутренних и 14 международных направлениях.

Об этом рассказал консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазье на брифинге 25 ноября, передает ЦТС.

«Полеты по внутренним направлениям мы начнем в 2022 году с двух направлений. Затем в 2023 году мы откроем уже 8 направлений. К 2026 году внутренние рейсы будут покрывать 8 направлений и 7 000 перелетов в год», — рассказал он.

С 2022 года перевозчик будет выполнять рейсы по 14 направлениям.

«В этом сегменте наш план на 2023—2026 годы — 37 пунктов назначения. В 2026 году в среднем среднемагистральная сеть будет представлена ​​более чем 15 тыс. перелетов в год», — уточнил Фазье.