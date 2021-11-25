«ЮНА». Зеленский объявил о начале создания национальной авиакомпании

Президент Владимир Зеленский объявил о начале создания государственной авиакомпании, которую планируют назвать Ukrainian National Airlines.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это — Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии — ЮНА. Как наше государство — с большой историей, но всегда энергичное, юное и объединенное», — отметил глава государства во время выступления на форуме «Большое строительство: Авиация. Туризм».
По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенные проекты в авиастроительстве. Зеленский добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цель увеличения прибыли и пассажиропотока, но и улучшение имиджа и престижа Украины.
- В апреле 2020 года Зеленский заявил о возможном создании государственной авиакомпании, флот которой будет состоять из самолетов госпредприятия «Антонов».
- Позже в Офисе президента заявили, что рассчитывают на запуск государственного авиаперевозчика в 2021 году.