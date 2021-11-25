«ЮНА». Зеленський оголосив про початок створення національної авіакомпанії

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок створення державної авіакомпанії, яку планують назвати Ukrainian National Airlines (ЮНА).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Було декілька робочих назв. На сьогодні це — Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії — ЮНА. Як наша держава — з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об’єднана», — зазначив глава держави під час виступу на форумі «Велике Будівництво: Авіація. Туризм».