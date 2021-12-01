Зеленский внесет в Раду закон о множественном гражданстве. Также он анонсировал программу «Украинская мечта»

Президент Владимир Зеленский во время обращения к народным депутатам в Верховной Раде заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве.
«Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов», — заявил президент, отметив, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, а гражданами Украины.
Также Зеленский анонсировал программу «Украинская мечта» — программу выдачи кредитов всем налогоплательщикам-физлицам под 5%.
«Скоро мы запускаем программу «Украинская мечта», по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне», — заявил глава государства.
Зеленский отметил, что такие кредиты будут выдаваться на покупку недвижимости, авто или на получение образования.
- Сегодня, 1 декабря, Зеленский в Раде также анонсировал повышение зарплаты для врачей с 1 января 2022 года — минимальная 20 тысяч гривен, а средняя — 24 тысячи.
- Кроме этого, он анонсировал создание Экономического паспорта украинца (на счету детей в банке будут накапливаться деньги от использования недр), реконструкцию 24 реабилитационных центров для ветеранов войны на Донбассе и закрытие очередей на квартиры для всех ветеранов.