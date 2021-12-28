«Антонов» представил первый военно-транспортный самолет. У него полностью цифровое управление

Представленный самолет предназначен прежде всего для перевозки людей (до 100), техники, груза, десантирования парашютистов (до 86 человек), а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших (до 40 человек на стандартных носилках, 38 человек на боковых сидениях в сопровождении медиков).

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что этих самолетов выпустят не три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины, их будет больше. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что впереди испытания судна, также еще нужно подготовить личный состав пилотов на самолет и инженеров, которые могли бы его ремонтировать и обслуживать.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Алексей Завитневич заявил, что это самолет нового поколения: его создали на базе современных мировых технологий и у него полностью цифровое управление (оснащен сотнями электронных вычислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики самолета и оптимизировать управление).