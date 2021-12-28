«Антонов» представив перший військово-транспортний літак. Він має повністю цифрове управління

Ан-178 — транспортний літак на базі Ан-158 (модифікація Ан-148) з вантажопідйомністю у 18 тонн. Літак має повністю герметичну вантажну кабіну і два реактивні двигуни. Дальність польоту до 5,5 тисячі км, швидкість — 825 км/год, а висота польоту 12 км. Вартість одиниці $ 40—70 млн. Представлений літак призначений насамперед для перевезення людей (до 100), техніки, вантажу, десантування парашутистів (до 86 людей), а також медичної евакуації поранених та постраждалих (до 40 людей на стандартних ношах, 38 людей на бічних сидіння у супроводі медиків).

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що цих літаків випустять не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України, їх буде більше. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що попереду випробування судна, а також ще треба підготувати особовий склад пілотів на літак, і підготувати інженерів, які могли б його ремонтувати і обслуговувати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олексій Завітневич заявив, що це літак нового покоління: його створили на базі сучасних світових технологій і він має повністю цифрове управління (оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дозволяють інтегрувати всі системи та датчики літака, та оптимізувати керування).