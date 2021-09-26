Усик победил британца Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Об этом сообщает Tribuna.

Бой состоялся в ночь на воскресенье в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Усик победил Джошуа единоличным решением судей со счетом 117-112, 116-112, 115-113. Украинец проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа — защищал свои чемпионские пояса. Бой проходил с переменным успехом и лишь в конце Усику удалось активизироваться и провести ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу. Обзор боя можно посмотреть здесь.

С победой Усика поздравил президент Владимир Зеленский. «Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но от этого еще более ценная победа», — написал президент.