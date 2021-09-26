Усик переміг британця Джошуа й став чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Про це повідомляє Tribuna.

Бій відбувся у ніч проти неділі у Лондоні, на стадіоні «Тотенхем Хотспур». Усик переміг Джошуа одноосібним рішенням судів з рахунком 117-112, 116-112, 115-113. Українець проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули. Бій проходив з перемінним успіхом і лише наприкінці поєдинку Усику вдалося активізуватися й провести низку результативних атак, які у підсумку схилили результат на його користь. Огляд бою можна переглянути тут.

З перемогою Усика привітав президент Володимир Зеленський. «Україна повертає своє!Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!Важка, але тому ще цінніша перемога», — написав президент.