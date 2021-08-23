Страны-участницы «Крымской платформы» приняли совместную декларацию: осудили милитаризацию и нарушение прав на оккупированном полуострове

В понедельник, 23 августа, страны-участницы саммита «Крымская платформа» приняли совместную декларацию, в которой подтвердили политику непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации. Они также требуют от России обеспечить полный доступ на полуостров.

«У нас есть одобренная всеми участниками декларация «Крымской платформы»... Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических, ограничительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединения усилий всех стран-участниц нашей «Крымской платформы» для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — сказал президент Владимир Зеленский, передает «Еспресо.TV».

Он также сообщил, что совместная декларация участников «Крымской платформы» открыта для присоединения других стран.

Как отмечается в тексте документа, участники осуждают:

нарушения и ограничения прав человека в Крыму;

милитаризацию Крыма;

препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно;

изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Полный текст доступен на сайте «Крымской платформы» по этой ссылке.