Зеленский призвал Россию исправить историческую ошибку и подписать декларацию об осуждении аннексии Крыма

По результатам учредительного саммита «Крымской платформы» стороны подпишут совместную декларацию, которая будет открытой для присоединения других государств. Документ призван создать прочную политическую основу для дальнейшей работы.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на саммите «Крымской платформы», передает ОП.

«В декларации мы даем однозначную оценку незаконным и агрессивным действиям России, подтверждаем нашу готовность следовать политике непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации», — отметил глава государства и призвал Россию присоединиться к подписантам декларации.

«Саммит состоялся несмотря на все препятствия третьих сторон. Россия, которая не принимала участие в саммите, так активно обсуждала «Крымскую платформу», что сложилось впечатление, как будто она является полноценным участником встречи», — отметил президент и добавил, что РФ может присоединиться к разработке стратегии деоккупации Крыма и «исправить свои исторические ошибки».

Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающего оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации.

«Эта подпись будет последней на последнем саммите «Крымской платформы» в Ялте», — резюмировал Зеленский.