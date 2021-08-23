Зеленський закликав Росію виправити історичну помилку та підписати декларацію про засудження анексії Криму

За результатами установчого саміту «Кримської платформи» сторони підпишуть спільну декларацію, яка буде відкритою для приєднання інших держав. Документ покликаний створити міцне політичне підґрунтя для подальшої роботи.

Про це Володимир Зеленський зазначив під час виступу на саміті «Кримської платформи», передає ОП.

«У декларації ми даємо однозначну оцінку незаконним та агресивним діям Росії, підтверджуємо нашу готовність дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту його деокупації», — зазначив глава держави та закликав Росію приєднатися до підписантів декларації.

«Саміт відбувся попри усі перешкоди третіх сторін. Росія, яка не брала участь у саміті, так активно обговорювала «Кримську платформу», що склалося враження, наче вона є повноцінним учасником зустрічі», — наголосив президент і додав, що РФ може долучитися до розробки стратегії деокупації Криму та «виправити свої історичні помилки».

Він пообіцяв, що у декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації.

«Цей підпис буде останнім на останньому саміті «Кримської платформи» в Ялті», — резюмував Зеленський.