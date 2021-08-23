Мы начинаем обратный отсчет деоккупации Крыма. Зеленский открыл саммит «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский открыл первый саммит «Крымской платформы» в Киеве и поблагодарил всех участников мероприятия.

Обращение главы государства транслирует пресс-служба Офиса президента в социальных медиа.

«Сегодня, 23 августа 2021 года, происходит очень знаковое событие, первое со времен оккупации украинского Крыма, которое поднимает вопрос его возвращения Украине. Сейчас этот вопрос актуален и мы должны его решить», — сказал Зеленский и отметил, что в саммите принимают участие 46 делегаций из разных стран мира.

По словам Зеленского, после оккупации Россией Крыма полуостров превратился в территорию, где системно нарушаются права и свободы человека и ни одна страна мира не защищена от таких действий РФ.

«Украина и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего дипломатические меры», — отметил президент и напомнил о принятии закона о коренных народах для сохранения крымских татар, караимов и крымчаков.

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«Мы не проводим саммит ради саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на семь лет», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, «Крымская платформа» начинает обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.

«И вполне возможно, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Оккупация Крыма началась в Москве, а деоккупацию мы начнем в Киеве», — подчеркнул Владимир Зеленский.