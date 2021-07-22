Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о коренных народах Украины, за который Верховная Рада проголосовала 1 июля.

Об этом сообщает Офис президента.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Документ направлен на защиту культурных, информационных и иных прав указанных народов, а также на создание механизмов и инструментов работы с государством. Он определяет правовой статус народов и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.

Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов для их устойчивого развития.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7. Она вступит в силу после деоккупации Крыма и возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Эта часть статьи дает право коренным народам направлять части доходов, полученных в бюджет от пользования природными ресурсами Крыма, на свои нужды.