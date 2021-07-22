Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о коренных народах Украины, за который Верховная Рада проголосовала 1 июля.
Об этом сообщает Офис президента.
Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.
Документ направлен на защиту культурных, информационных и иных прав указанных народов, а также на создание механизмов и инструментов работы с государством. Он определяет правовой статус народов и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека.
Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.
Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов для их устойчивого развития.
Большинство норм закона вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7. Она вступит в силу после деоккупации Крыма и возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Эта часть статьи дает право коренным народам направлять части доходов, полученных в бюджет от пользования природными ресурсами Крыма, на свои нужды.
- Ранее президент России Путин раскритиковал этот закон из-за отсутствия в нем пункта о русских. Он опять заявил, что украинцы и русские — это один народ.
- Президент Зеленский ответил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.