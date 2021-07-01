Рада приняла закон о коренных народах, внеся крымских татар в перечень

Верховная Рада проголосовала за закон № 5506 О коренных народах Украины. Документ за основу поддержал 331 депутат, а в целом — 325.

Закон определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет этот статус за крымскими татарами, караимами, крымчаками, которые сформировались на территории Крыма.

Закон предусматривает, что государство должно способствовать представительству коренных народов в органах власти, а также гарантировать защиту от актов геноцида, принуждения или насилия. Документ также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и культурных ценностей, принудительную ассимиляцию или разжигание ненависти против указанных народов.

Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов для их устойчивого развития.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7. Она вступит в силу после деоккупации Крыма и возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Эта часть статьи дает право коренным народам направлять части доходов, полученных в бюджет от пользования природными ресурсами Крыма, на свои нужды.