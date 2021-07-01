Рада приняла закон о коренных народах, внеся крымских татар в перечень

Верховная Рада проголосовала за закон № 5506 О коренных народах Украины. Документ за основу поддержал 331 депутат, а в целом — 325.
Закон определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет этот статус за крымскими татарами, караимами, крымчаками, которые сформировались на территории Крыма.
Закон предусматривает, что государство должно способствовать представительству коренных народов в органах власти, а также гарантировать защиту от актов геноцида, принуждения или насилия. Документ также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и культурных ценностей, принудительную ассимиляцию или разжигание ненависти против указанных народов.
Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов для их устойчивого развития.
Большинство норм закона вступает в силу со дня его опубликования, кроме ч. 3 ст. 7. Она вступит в силу после деоккупации Крыма и возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Эта часть статьи дает право коренным народам направлять части доходов, полученных в бюджет от пользования природными ресурсами Крыма, на свои нужды.
- Крымские татары — тюркский народ, сформировавшийся на территории Крымского полуострова. Проживают преимущественно на юге Украины и в Турции. Общее количество — от 500 тысяч до миллиона человек.
- Крымчаки — сообщество еврейского населения, которое говорит на крымскотатарском языке и проживает преимущественно в Крыму. Исповедуют иудаизм. Общее количество — от 1,5 до 2,5 тысячи человек.
- Караимы — тюркский народ, который сформировался на территории Крыма. Имеет собственный язык и даже религию — разновидность иудаизма. Проживают преимущественно в Украине, но общее количество народности очень невелико — около двух тысяч человек.
- Ранее президент России Путин раскритиковал этот закон из-за отсутствия в нем пункта о русских. Он опять заявил, что украинцы и русские — это один народ.
- Президент Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг.