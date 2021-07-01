Рада прийняла закон про корінні народи, внісши кримських татар до переліку

Верховна Рада проголосувала за закон № 5506 Про корінні народи України. Документ за основу підтримав 331 депутат, а в цілому — 325.
Закон визначає поняття «корінного народу» і законодавчо закріплює цей статус за кримськими татарами, караїмами, кримчаками, які сформувалися на території Криму.
Закон передбачає, що держава повинна сприяти представництву корінних народів в органах влади, а також гарантувати захист від актів геноциду, примусу або насильства. Документ також визначає гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності і культурних цінностей, примусову асиміляцію або розпалювання ненависті проти зазначених народів.
Закон гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів для їх сталого розвитку.
Більшість норм закону вступає в силу з дня його опублікування, крім ч. 3 ст. 7. Вона вступить в силу після деокупацію Криму та повернення півострова під юрисдикцію України. Ця частина статті дає право корінним народам направляти частину доходів, отриманих в бюджет від користування природними ресурсами Криму, на свої потреби.
- Кримські татари — тюркський народ, який сформувався на території Кримського півострова. Проживають переважно на півдні України та в Туреччині. Загальна кількість — від 500 тисяч до мільйона людей.
- Кримчаки — спільнота єврейського населення, яка розмовляє кримськотатарською мовою і проживає переважно в Криму. Сповідують юдаїзм. Загальна кількість — від 1,5 до 2,5 тисячі людей.
- Караїми — тюркський народ, який сформувався на території Криму. Має власну мову та навіть релігію — різновид юдаїзму. Проживають переважно в Україні, але загальна кількість народності дуже невелика — близько двох тисяч людей.
- Раніше президент Росії Путін розкритикував цей закон через відсутність в ньому пункту про росіян. Він знову заявив, що українці і росіяни — це один народ.
- Президент Зеленський відповів, що, були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор.