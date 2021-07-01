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Зеленський відповів Путіну на слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Зеленський відповів Путіну на слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління»

Getty

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління».

Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.

На слова Путіна про те, що Зеленський віддав свою країну під «повне зовнішнє управління США, Німеччині та Франції», той відповів: «У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не «тіньовими посередниками», які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку».

Щодо слів про «єдиний народ», то Зеленський заперечив: «Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, памʼять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії».

Президент зауважив, що, були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор.

«І ще дещо — неможливо одночасно говорити про «один народ» і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно», — додав президент.

  • Президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії не відповів на запитання про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, «Україна перебуває під зовнішнім впливом» і «всі питання вирішуються в Парижі та Вашингтоні».
  • Також він згадав український законопроєкт про корінні народи і провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять різною мовою, але все одно «вважають себе єдиним народом».