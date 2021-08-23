Зеленский: С начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове

Российская Федерация превратила Крым, который был гарантией региональной стабильности, в военную базу — в частности втрое увеличила военное присутствие в Крыму с начала оккупации.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время открытия саммита «Крымской платформы», который транслирует ОП.
«Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, и сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на нашем украинском полуострове. Из всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния Российской Федерации на регион Черного моря», — сказал президент Украины.
Он отметил, что без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым.
«Мы понимаем, что самостоятельно наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, в частности поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова», — подчеркнул глава государства.
Зеленский также отметил, что «оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ».
«Нашу территорию аннексировало одно из государств-гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, одно из государств-членов Совета безопасности ООН», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что певица Джамала, которая открыла саммит «Крымской платформы», своей песней «1944» напомнила о трагических событиях, когда из Крыма депортировали более 200 тысяч человек.
По словам президента, «Крымская платформа» начинает обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.
- «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- После российской оккупации Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».