Країни-учасниці «Кримської платформи» ухвалили спільну декларацію: засудили мілітаризацію та порушення прав на окупованому півострові

У понеділок, 23 серпня, країни-учасниці саміту «Кримська платформа» ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострову.
«Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію «Кримської платформи»... Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобовʼязання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних, обмежувальних санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії, обʼєднання зусиль всіх країн-учасниць нашої «Кримської платформи» задля зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні», — сказав президент Володимир Зеленський, передає «Еспресо.TV».
Він також повідомив, що спільна декларація учасників «Кримської платформи» відкрита для приєднання інших країн.
Як зазначається у тексті документа, учасники засуджують:
- порушення і обмеження прав людини в Криму;
- мілітаризацію Криму;
- перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема йдеться про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;
- зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ до Криму.
Повний текст доступний на сайті «Кримської платформи» за цим посиланням.
- Саміт «Кримської платформи» розпочався 23 серпня. В ньому беруть участь представники 46 країн. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- Саміт відкрив президент України Володимир Зеленський. Під час виступу він розповів, що від початку окупації Криму Росія утричі збільшила військову присутність на півострові та закликав Росію виправити історичну помилку та підписати декларацію про засудження анексії півострова.