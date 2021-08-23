Країни-учасниці «Кримської платформи» ухвалили спільну декларацію: засудили мілітаризацію та порушення прав на окупованому півострові

У понеділок, 23 серпня, країни-учасниці саміту «Кримська платформа» ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострову.

«Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію «Кримської платформи»... Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобовʼязання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних, обмежувальних санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії, обʼєднання зусиль всіх країн-учасниць нашої «Кримської платформи» задля зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні», — сказав президент Володимир Зеленський, передає «Еспресо.TV».

Він також повідомив, що спільна декларація учасників «Кримської платформи» відкрита для приєднання інших країн.

Як зазначається у тексті документа, учасники засуджують:

порушення і обмеження прав людини в Криму;

мілітаризацію Криму;

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема йдеться про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;

зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Повний текст доступний на сайті «Кримської платформи» за цим посиланням.