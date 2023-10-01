Міністр оборони Британії: Британські війська можуть навчати українців в Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в інтервʼю The Telegraph сказав, що провів переговори з керівництвом армії про перенесення частини «навчання та виробництва» військової техніки в Україну. Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні, навівши приклад BAE.

Члени НАТО, зокрема Британія, не проводили формальних програм навчання в Україні через ризик ескалації з рф. Однак тепер Шеппс планує «врешті-решт наблизити навчання» до України й перенести його туди.

Також Шеппс припустив, що Британія відіграватиме більш активну роль, допомагаючи Україні захищатися від атак рф на цивільні комерційні судна у Чорному морі. Це він особисто обговорював із Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

У газеті вважають, що така риторика міністра оборони показує зміну підходу уряду до публічного обговорення посилення військової допомоги Україні. Схожий крок зробила Франція, коли заявила про спостереження за Чорним морем.

Раніше стало відомо, що на початку 2023 року близько 50 британців брали участь у російсько-українській війні у західних спецпідрозділах. Уряд Британії це не виносив на публічне обговорення.