Австралія відправить до Великої Британії до 70 інструкторів для ЗСУ

У січні 2023 року Австралія відправить до Великої Британії до 70 військовослужбовців. Вони візьмуть участь у міжнародній тренувальній місії для українських армійців Interflex.

Про це йдеться в заяві Міноборони Австралії.

«Наші солдати братимуть участь у великій навчальній програмі у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії росії», — зазначив віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе наголосив, що Австралія продовжуватиме відстоювати свободу та демократію.

«Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента путіна. Ідеться не лише про суверенітет України; хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила і норми», — сказав Албанезе.