Фінляндія долучилася до підготовки українських військових у Британії

Фінські військовослужбовці братимуть участь у підготовці українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ще один друг України приєднується до британської програми підвищення боєздатності української армії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців до Великої Британії для навчання наших військ», — написав Резніков у Twitter, подякувавши Міністерству оборони Фінляндії за таке рішення.