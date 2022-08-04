Канада відправить понад 200 своїх армійців до Великої Британії. Вони навчатимуть українських військових

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що наступного тижня її країна відправить до Великої Британії до 225 військовослужбовців для навчання українських бійців.

Про це повідомляє Reuters.

З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових, але у лютому навчання призупинили.

«Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли [росія] робить тривалі спроби завдати довгострокової шкоди Україні та її народу. Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання», — сказала Аніта Ананд.

Розгортання канадської місії триватиме чотири місяці. Більшість солдатів, які поїдуть до Сполученого Королівства, служать у легкій піхоті 3 батальйону принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні провінції Альберта.

Навчання відбудеться на військовій базі у південно-східній Англії. Там канадці вчитимуть українців поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу та патрулювати територію.