Нова Зеландія відправить ще 120 своїх військових на підготовку українських захисників у Британії

Нова Зеландія відправить ще 120 військовослужбовців до Великої Британії, щоб допомогти навчати українських солдатів. У травні країна відправила на навчання українців 30 своїх військових.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

«Нова Зеландія чітко заявила, що ми продовжуватимемо відповідати на заклик України щодо практичної підтримки, оскільки воїни захищають свою батьківщину та народ від невиправданого вторгнення росії. Ми знаємо, що одним із найвищих пріоритетів для України зараз є навчання її солдатів, і Нова Зеландія пишається тим, що солідарна з низкою інших країн, щоб відповісти на цей заклик», — заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

Дві піхотні навчально-тренувальні групи навчатимуть український особовий склад бойових дій на передовій, зокрема поводження зі зброєю, надання першої бойової допомоги та інших навичок.