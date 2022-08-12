Війська Нідерландів долучаються до підготовки українських військових у Британії

Військові спеціалісти з Нідерландів також будуть готувати українських військовослужбовців у Великій Британії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців української армії. Нідерландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога», — написав він у Twitter.