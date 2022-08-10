Данія приєднається до навчання українських військових у Британії, залучивши 130 спеціалістів

Данія направить у Велику Британію 130 військових спеціалістів — вони братимуть участь підготовці українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

Військові Данії будуть залучені до підготовки командного складу та Сил територіальної оборони України. В основному це буде тактична і санітарна підготовка. На це уряд країни виділив 100 млн крон ($13,7 млн).

Відомство зазначає, що вже кілька років підтримує реформи української оборони, у тому числі навчанням військових ЗСУ на території своєї країни.