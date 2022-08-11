Данія виділить €110 мільйонів військової допомоги Україні

Данія додатково виділяє €110 мільйонів на військову підтримку України.

Про це на церемонії відкриття Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України у Копенгагені сказала премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє Укрінформ.

«Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюся, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування», — сказала Фредеріксен.

Премʼєр наголосила на тому, що нинішня війна стосується не лише територій та кордонів, це війна переконань: між демократією і тиранією, за ті цінності, на яких ґрунтується Європа, вільний світ.

За її словами, сьогодні в Копенгагені буде переглянуто внесок та допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.