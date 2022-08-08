Пентагон оголосив про нову військову допомогу для України на один мільярд доларів. Що до неї увійде?

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в останній пакет військової допомоги вартістю один мільярд доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

США надішлють Україні:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;

20 мінометних систем 120-мм калібру і 20 тисяч снарядів до них;

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

1 000 протитанкових комплексів Javelin та сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухівку C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали та інше обладнання.

Зазначається, що це найбільший разовий пакет військової допомоги від США. Пентагон підкреслює, що пакет передбачає значну кількість видів боєприпасів, зброї та обладнання, які український народ «так ефективно використовує для захисту своєї країни».