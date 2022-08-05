Reuters: США готують новий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена готує наступний пакет військової допомоги для України на суму мільярд доларів. Він включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії та броньований медичний транспорт.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані в цьому питанні.

Очікують, що про новий пакет оголосять уже в понеділок, 8 серпня.

Американські чиновники на умовах анонімності повідомили журналістам, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєння для України. Вони попередили, що вміст та вартість цього пакету можуть змінюватися до того, як президент США підпише його.

Однак, якщо Джо Байден схвалить його у нинішньому вигляді, він коштуватиме мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.