Міністр оборони США схвалив лікування поранених українських бійців у військовому госпіталі в Ландштулі

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських бійців в американському військовому госпіталі в німецькому місті Ландштуль.

Про це пише CNN з посиланням на схвалений меморандум та джерела у Пентагоні.

Йдеться про медичний центр військ США біля бази «Рамштайн», у якому роками лікували поранених у боях американських військових. Остін затвердив план, який дозволяє без бюрократичної тяганини доставляти українських військових на лікування у цей центр, якщо в Україні чи ближчій країні немає відповідного закладу.

Зазначено, що план лікування поранених українських військових було схвалено ще місяць тому, наприкінці червня, однак Ландштуль поки не приймав українських військовослужбовців.