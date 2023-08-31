Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні — вироблятиме гаубиці L119

Мінстратегпром підписав партнерську угоду з однією з найбільших оборонних компаній світу — британською BAE Systems. Компанія відкрила офіс в Україні.

Про це повідомив міністр Олександр Камишін.

BAE Systems вироблятиме в Україні гаубиці L119 калібру 105 мм за стандартом НАТО.

«Співпраця такого рівня — дуже потужний сигнал. Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця — стовідсоткова win-win історія», — написав Камишін.

Українські військові вже користуються озброєнням виробництва британської компанії, зокрема артилерійськими системами М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, танками Challenger.