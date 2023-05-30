Одна з найбільших оборонних компаній світу BAE Systems відкриє офіс в Україні. У перспективі — бази ремонту і виробництво

Президент Володимир Зеленський переговорив із представниками британської оборонної компанії BAE Systems — однієї з найбільших у світі.
На онлайн зустрічі вони домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні й обговорили локалізацію тут виробничних і ремонтних потужностей.
«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту і виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», — написав Зеленський.
- BAE Systems plc — це компанія, яка спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Є одним із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головним партнером у програмі F-35 Lightning II.
- BAE Systems Land and Armaments виробляє бойові машини M2 та M3 Bradley, бронетранспортер M113, самохідні гаубиці M109 Paladin і Archer, гаубицю M777, танк Challenger та багато іншого.
- 12 травня німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з «Укроборонпромом», щоб ремонтувати та виробляти танки в Україні. Планується, що воно запрацює в липні 2023 року.
- Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall почнуть спільне виробництво з танків і бойових машин піхоти.