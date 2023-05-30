Одна з найбільших оборонних компаній світу BAE Systems відкриє офіс в Україні. У перспективі — бази ремонту і виробництво

Президент Володимир Зеленський переговорив із представниками британської оборонної компанії BAE Systems — однієї з найбільших у світі.

На онлайн зустрічі вони домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні й обговорили локалізацію тут виробничних і ремонтних потужностей.

«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту і виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», — написав Зеленський.