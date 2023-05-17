Спільне підприємство «Укроборонпрому» та Rheinmetall запрацює в липні 2023 року

Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні 2023 року. Воно спочатку займатиметься ремонтом техніки.

Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».

Основою співпраці стане технічне обслуговування та ремонт бронетехніки, яку отримує Україна. Надалі компанія Rheinmetall планує виробляти свою продукцію в Україні, а також спільно з Україною розробляти нове озброєння та військову техніку за участі фахівців обох країн.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, бойові машини піхоти Marder і гаубиці PzH 2000.