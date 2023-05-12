Німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з «Укроборонпромом», щоб ремонтувати та виробляти танки в Україні.

Про це 12 травня повідомила німецька газета Handelsblatt.

«Контракти підписані», — сказав генеральний директор Армін Паппергер. Співпраця включає технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, паралельно готують виробництво танків.

«Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій та короткострокових поставок військової техніки з Німеччини», — сказав Армін Паппергер. У Rheinmetall буде 51% акцій у новій компанії, концерн також візьме на себе управління компанією. Керівництво буде від Rheinmetall.

За даними Handelsblatt, концерн також очікує найближчими днями підписати контракти щодо ще двох спільних підприємств — для боєприпасів і протиповітряної оборони.