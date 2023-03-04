Німецький концерн Rheinmetall веде переговори про танковий завод в Україні. Рішення ухвалять у найближчі місяці

Німецький збройовий концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив в інтервʼю газеті Rheinische Post.

«Приблизно за €200 мільйонів в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 [танків] Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці», — зазначив Паппергер.