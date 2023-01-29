Німецький концерн заявив, що готовий виробляти HIMARS — і сподівається підписати угоду в лютому

«На Мюнхенській конференції з безпекими прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про запуск виробництва HIMARS [у Німеччині]. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок», — сказав Армін Паппергер.

Rheinmetall виробляє продукцію для оборони. Наприклад, концерн може виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу. Потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть збільшити до 450—500 тисяч на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів. До середини року концерн запустить нову виробничу лінію для боєприпасів середнього калібру, яка використовується, наприклад, у німецьких зенітних установках Gepard в Україні.