Spiegel: «Танкова коаліція» із країн Європи готується передати Україні 80 танків Leopard

Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів.

Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Країни хочуть передати Україні танки якомога швидше. У кожному з батальйонів планують по 40 танків Leopard. Ще один батальйон допоможуть сформувати США своїми танками Abrams.

Планують, що один батальйон зберуть із танків із Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Фінляндії. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4. Третій батальйон складатиметься з танків Abrams.

Очікується, що в середу відбудеться телефонна розмова між президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та британським премʼєром Ріші Сунаком, під час якої вони обговорять подальші дії.

Самі танки планують передати до кінця березня. Очікується, що навчання українських військових почнеться найближчим часом і триватиме 6—8 тижнів.