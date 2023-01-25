Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard. Також вона надала дозвіл й іншим країнам

Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard 2. Вона також видала дозвіл на реекспорт іншим країнам, які мають такі танки на озброєнні.
Про це пише пресслужба німецького уряду.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що це рішення ухвалили в тісній координації із союзниками та партнерами. Головна мета зараз — швидко зібрати для України два танкові батальйони на Leopard.
Сама Німеччина передасть 14 танків Leopard 2A6 із запасів Бундесверу. Інші країни теж передадуть частину своїх танків. Навчання українських військових почнеться найближчим часом у Німеччині.
Окрім самих танків, пакет допомоги включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.