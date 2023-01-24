Der Spiegel: Канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився надіслати Україні танки Leopard 2A6

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.
Про це пише німецька газета Der Spiegel.
Йдеться щонайменше про танкову роту — це від 10 до 14 машин. ЗСУ отримають версію танків Leopard 2А6. За даними Der Spiegel, німецькі танки Leopard нібито надходять зі складів Бундесверу. У середньостроковій та довгостроковій перспективі Німеччина може передати інші бойові танки з промислових запасів.
Федеральний уряд також хоче надати дозвіл на експорт таких танків, що належать іншим державам, зокрема Польщі.
Рішенню Німеччини, ймовірно, передували інтенсивні консультації протягом кількох днів із союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди наголошував, що він хотів постачати бойові танки тільки спільно з іншими країнами, зокрема із США.
Бундестаг повідомив, що офіційно ухвалить рішення щодо Leopard 2 завтра, 25 січня. Представник Міністерства оборони Німеччини в коментарі CNN заявив, у німецькій армії є 320 танків Leopard 2 серій A5, A6 і A7. Вони перебувають у різному стані — від ремонту до готовності до розгортання.
Перед цим німецький оборонний концерн Rheinmetall заявляв, що за необхідності може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2. Більшість із них будуть готові до передачі наприкінці 2023 року.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot. Тоді західні аналітики почали писати, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. За результатами цієї зустрічі 12 країн погодились передати Україні танки Leopard 2. Серед цих країн — Польща та Фінляндія, які публічно про це говорили, а також Іспанія, Нідерланди та Данія. Назви ще сімох країн-донорів поки не розголошують.
- 20 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- США також можуть незабаром оголосити про відправку Україні «значної» кількості танків Abrams. Це стане частиною домовленості з Німеччиною. Велика Британія зі свого боку має передати Україні 10 танків Challenger 2.