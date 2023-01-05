Reuters: США передадуть Україні 50 бойових машин піхоти M2 Bradley

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 6 січня. До нього увійдуть 50 американських бойових машин піхоти M2 Bradley.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Також Штати планують передати бронеавтомобілі та багато різних ракет і снарядів. Загальна вартість пакета становитиме майже $3 мільярди.