Reuters: США передадуть Україні 50 бойових машин піхоти M2 Bradley

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 6 січня. До нього увійдуть 50 американських бойових машин піхоти M2 Bradley.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Також Штати планують передати бронеавтомобілі та багато різних ракет і снарядів. Загальна вартість пакета становитиме майже $3 мільярди.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що у США обговорюють поставки американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ. На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.
- Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10RC та колісні бронетранспортери Bastion.
- Уряд Німеччини готується здійснити крок уперед у питанні військової підтримки Україні. Там обговорюють передачу українській армії бойових машин піхоти Marder.