Bloomberg: В уряді США обговорюють можливість відправити в Україну бойові машини M2 Bradley

Уряд США розглядає можливість відправити бойові машини M2 Bradley в Україну в рамках подальшої військової підтримки.
Про це виданню Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням.
«Bradley забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки по суті це легкий танк», — сказав колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.
«Bradley швидкі та маневрені, вони відповідають нашим політичним цілям — дати українцям зброю, щоб наблизити кінець війни», — зазначив Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша, а зараз працює директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.
- 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме батарею ЗРК Patriot.
- 22 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові можуть опанувати зенітні ракетні комплекси Patriot протягом кількох місяців.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уряд США склав спеціальний план, щоб система Patriot була готова до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців.