Повітряні сили: На опанування Patriot фахівцям ЗСУ потрібно кілька місяців

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові можуть опанувати зенітні ракетні комплекси Patriot протягом кількох місяців.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, процес навчання операторів Patriot буде прискореним, але цього буде достатньо для ефективної роботи.

«Маємо приклад — Iris-T і NASAMS. Навчання наших зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало всього кілька тижнів. Вони приїхали, опанували ці комплекси та успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що у них чимало успіхів», — сказав Ігнат.